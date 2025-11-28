سعود بن صقر يستقبل وفدي بنك رأس الخيمة الوطني ومجموعة «نتورك إنترناشيونال»

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من بنك رأس الخيمة الوطني برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك، وسعادة مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، وحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز مشروعات البنك وبرامجه الحالية، والجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب المبادرات التي ينفذها في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستمع سموه لشروحات حول جهود مجموعة نتورك إنترناشيونال، في دعم القطاع المالي من خلال حلول مدفوعات متطورة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتوسيع قدرات التحول الرقمي لدى المؤسسات المصرفية والتجارية، بما يدعم نمو البيئة الاقتصادية ويسرّع وتيرة الابتكار في قطاع المدفوعات داخل دولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن القطاع المصرفي يشكّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به بنك رأس الخيمة الوطني، باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية الوطنية، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، عبر بناء شراكات فعّالة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم حلول مالية متقدمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفدين عن بالغ تقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي وتشجيعه الدائم لمبادرات التطوير والابتكار مؤكدين أن توجيهات سموه تشكّل حافزاً مهماً لمواصلة الارتقاء بالأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملاء البنك في إمارة رأس الخيمة وفي جميع أنحاء الدولة.