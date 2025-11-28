الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

برعاية حمدان بن زايد.. سباق زايد الخيري ينطلق غداً في أبوظبي بمشاركة واسعة

برعاية حمدان بن زايد.. سباق زايد الخيري ينطلق غداً في أبوظبي بمشاركة واسعة
28 نوفمبر 2025 16:30

تنطلق غداً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فعاليات سباق زايد الخيري 2025 من واحة الكرامة وصولاً إلى «إرث» أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.
تجاوز عدد المسجلين 10 آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في مشهد يجسّد قيم العطاء والتلاحم المجتمعي، التي رسّخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
يحمل السباق رسالة إنسانية رائدة، حيث تُخصَّص عائداته لدعم ثلاثة برامج بحثية متقدمة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تشمل تطوير علاج مبتكر للسرطان باستخدام الخلايا اللمفاوية المتوغلة في الورم، وإنشاء منصة ذكاء اصطناعي لتعزيز الطب الدقيق لعلاج التصلب المتعدد والسكري من النوع الأول، إلى جانب مشروع علمي لإنتاج علاجات جلدية متطورة من الأنسجة المشيمية، تُستخدم في تجديد البشرة وتسريع التئام الجروح.
تعكس هذه المبادرات التزام الإمارات بالابتكار الطبي وإحداث أثر مستدام يعود بالنفع على الأجيال المقبلة.
ويبلغ إجمالي جوائز السباق مليوناً ونصف المليون درهم، لتعزيز روح المنافسة وتحفيز المشاركين على تحقيق أفضل النتائج.
وتنطلق فعاليات السباق بفئة 10 كيلومترات عند الساعة السابعة صباحاً، تليها فئة 5 كيلومترات عند 7:15، ثم سباق 3 كيلومترات عند الساعة 7:30، على أن يبدأ حفل التتويج في تمام الساعة 8:30 صباحاً وسط أجواء احتفالية.
وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أن تجاوز عدد المشاركين حاجز 10 آلاف متسابق ليس مجرد رقم، بل شهادة حية على المكانة المرموقة التي بلغها هذا الحدث.
وأضاف أن سباق زايد الخيري أصبح محطة وطنية راسخة في وجدان المجتمع، لا ينتظرها الناس فحسب، بل يشاركون فيها بإيمان عميق برسائلها النبيلة، فهو سباق يحمل معنى الانتماء، وفي أهدافه روح العطاء ودعوة صادقة لصحةٍ أفضل وإنسانيةٍ أوسع.
بدوره قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن سباق زايد الخيري يمثل أحد أبرز الفعاليات المجتمعية والإنسانية في أبوظبي ويجمع بين الرياضة والعمل الخيري والوعي الصحي في إطار واحد يُجسّد إرث الوالد المؤسس وقيم الإمارات النبيلة.
وأضاف أن الحدث يواصل توسيع أثره الإنساني عاماً بعد عام، لاسيما مع توجيه عائداته إلى بحوث طبية نوعية تُسهم في تحسين حياة المرضى وتعزيز منظومة الابتكار الصحي في الدولة.
كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أن مرحلة تسليم حقائب السباق ستُختتم مساء اليوم الجمعة، بعد انطلاقها الاثنين الماضي في «إرث» أبوظبي، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين الحريصين على استكمال إجراءاتهم استعداداً ليوم الحدث.
وحرصاً على انسيابية التنظيم، تم توفير مواقف سيارات وخدمات نقل مجانية من جامع الشيخ زايد الكبير ومدينة زايد الرياضية بين الساعة 4:30 و6:30 صباحاً، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الانطلاق عند الساعة الخامسة صباحاً لضمان أعلى مستويات السلامة.
وسيتم تجهيز مناطق تشجيع ومسارات بإطلالات جميلة، إلى جانب القرية المجتمعية بفندق «إرث» أبوظبي التي تضم أنشطة عائلية وتجارب للأطفال وعروضاً مباشرة ومنصات للمأكولات والمشروبات، لتعزيز الطابع الاحتفالي للحدث.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
