الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة ليوا تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في أبوظبي والعين

جامعة ليوا تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في أبوظبي والعين
28 نوفمبر 2025 17:16

احتفلت جامعة ليوا بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم فعاليتين وطنيتين على مدار يومين في حرميها الجامعيين في كل من أبوظبي والعين، من خلال دعوة كل من الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة، وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور محمد محجوب ضياف.
وقد تضمن الاحتفال باقة من الفعاليات صُمّمت بطريقة تعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت الفعاليات مشاركة فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية، إلى جانب عدد من الفقرات التراثية المتنوعة شملت الرقصات الشعبية كالحربية، وفقرة أمثال شعبية، وعروض الخيول، ومسابقات تراثية، إضافة إلى تضمين الاحتفاليتين أغان وطنية حماسية. 
كما تضمنت الفعاليات مجموعة من الأركان التراثية التي قدمت تجربة ثقافية متكاملة للزوار، شملت عرض الصور والفيديوهات التاريخية بالتعاون مع الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية ، وركن المأكولات التراثية، وركن الحرف اليدوية، وركن الحناء التقليدي.
وخلال الاحتفال، ألقى البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، كلمة قال فيها : "احتفال اليوم يسلط الضوء على جهود وإنجازات الآباء المؤسسين، مؤكدين التزام جامعة ليوا كإحدى المؤسسات الأكاديمية الوطنية بإعداد أجيال قادرة على تطوير الوطن والمساهمة في ازدهاره. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا النهج الوطني الذي يضع الإنسان في قلب التنمية ويستثمر في مستقبله".
من جانبها، أكدت دكتورة فايزة زيتوني، عميد شؤون الطلبة في جامعة ليوا، أن الفعاليات سلطت الضوء على غنى التراث الإماراتي وأصالته، وقدمت تجربة متكاملة تعكس الثقافة الوطنية، وقالت:
"نفخر في جامعة ليوا بالاحتفال مع طلبتنا وكوادرنا التدريسية والإدراية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حيث بذل فريق العمل جهودًا كبيرة لتقديم فعاليات تعكس التراث والثقافة الإماراتية".

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
جامعة ليوا
عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©