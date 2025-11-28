توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض الجزر والمناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 00:18 و الجزرالأول عند الساعة 12:57والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 52:04 و الجزر الأول عند الساعة 59:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:38.