شرطة «بيئية» لمحميات أبوظبي

أبوظبي (وام)

عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن مشاركتها في معرض العين الدولي للصيد والفروسية - العين، دورية شرطة البيئة، التي تُشرف عليها إدارة شرطة البيئة في مديرية الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي، والتي تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة حماية البيئة والحياة الفطرية في إمارة أبوظبي.

وأشار المقدّم صالح سليم العامري، مدير إدارة شرطة البيئة بالإنابة، إلى أنه سيتم تسيير دوريات لشرطة البيئة في 18 مركزاً ومحمية طبيعية برية على مستوى الإمارة، ما يسهم في حماية الأنواع الفطرية والموائل الطبيعية، لافتاً إلى أنه تمَّ تزويد الدوريات بأنظمة ذكية وتقنيات حديثة تدعم تنفيذ التشريعات البيئية ومراقبة المناطق الطبيعية بكفاءة عالية.