علوم الدار

«مجموعة تدوير» تشارك في حلقة نقاشية ضمن «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» بأبوظبي

الحضور خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
29 نوفمبر 2025 01:34

شاركت مجموعة «تدوير» في حلقة نقاشية نظّمتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، على هامش «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025» التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي عقد لأول مرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة وبمشاركة جهات حكومية وخاصة، وخبراء من دول متعددة لبحث قضايا الحفظ والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
استضافت الحلقة أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وأداء الأعمال في مجموعة «تدوير»، الذي شارك أبحاثاً قيّمة ورؤى مدعومة بالبيانات حول أفضل الممارسات والمنهجيات لتحقيق أقصى استفادة من النفايات، وتحدث حول أهمية الشراكات والتنسيق مع الشركات لتحقيق أهداف المجموعة بتحويل 80% النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2030، بالانسجام مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل بيئي آمن ومستدام.
وأشاد أحمد بشراكة مجموعة «تدوير» مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحويل نفايات الطعام إلى غاز حيوي وأسمدة غنية بالقيمة تستخدم في الزراعة، وإلى التعاون مع شركة «أكران» لإجراء دراسات على نفايات جذوع النخيل، وبحث قابلية استخدامها وقوداً في المصانع لإنتاج الإسمنت، بديلاً للوقود الأحفوري. وأخيراً، تطرّق إلى أهمية نهج الابتكار وضرورته الملحة في إيجاد حلول عملية لإدارة النفايات بكفاءة، مستعرضاً مهام شركة «تجميع» التابعة للمجموعة، ودمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء عمليات جمع النفايات في أبوظبي، وإحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات. وتعكس مشاركة مجموعة «تدوير» في هذا الفعالية التزامها المستمر بتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم المساعي الوطنية في مجالات الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً رائداً للبحث والابتكار في قطاع الاستدامة وحفظ الموارد.

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
الحفاظ على الطبيعة
أبوظبي
الإمارات
المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة
تدوير
مجموعة تدوير
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
