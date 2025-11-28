«مجموعة تدوير» تشارك في إطلاق نقاط جمع الأجهزة الإلكترونية في «لولو هايبرماركت» بدبي

شاركت مجموعة «تدوير»، في فعالية إطلاق نقاط جمع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والبطاريات المستخدمة، المقامة في فرع لولو هايبرماركت القصيص في دبي، التي تستهدف سكان حي القصيص والأحياء المجاورة.

تأتي هذه المشاركة في إطار دور المجموعة في المرحلة التجريبية لمشروع المسؤولية الممتدة للشركات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، باعتبارها- منظمة مسؤولية المنتج PRO، لاسيّما بعد تشغيل نقاط جمع جديدة مخصصة للنفايات الإلكترونية والبطاريات المستعملة في فروع اللولو الثلاثة: القصيص، والبرشاء، وواحة دبي للسيليكون.

ويسهم تشغيل هذه النقاط في تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الإدارة السليمة للمنتجات عند نهاية دورة حياتها، بما يرفع جاهزية الدولة لتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج على نطاق أوسع مستقبلاً. كما يدعم المشروع تطوير آليات رقابية فعّالة، ويعزّز التزام المنتجين والمستهلكين بعمليات إعادة التدوير وتقليل الهدر.

وتؤكد مشاركة مجموعة «تدوير» التزامها بدورها في المشروع، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق المبادرات التي تحوّل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات عملية، عبر أنظمة تُسهم في استعادة الموارد وتقليل الانبعاثات ونشر السلوكيات الدائرية في المجتمع.

وتتعهد الشركات الموقعة على المشروع، بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقاً للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الحلول البيئية المبتكرة.