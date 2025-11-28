«تجميع» و«إيكوتوين» تُطلقان مشروعاً تجريبياً يُعيد تعريف مراقبة النفايات بأبوظبي

أعلنت شركة تجميع، التابعة لمجموعة «تدوير»، عن شراكة تقنية جديدة مع «إيكو توين»، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ودولة الإمارات، لإطلاق مشروع تجريبي مدته ثلاثة أشهر يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات جمع النفايات عبر أحدث تقنيات التحليل المكاني والذكاء البصري.

ويعتمد المشروع على منصة «سيتي فيو»، المدعومة بنماذج اللغة البصرية (VLMs)، القادرة على تقييم، وتصنيف، ووصف حالة النفايات آنياً عبر تحليل المشهد بصرياً. وتتيح المنصة رؤية وتحليل ما يجري على أرض الواقع، بدءاً من رصد الحاويات الممتلئة، ووصولاً إلى الكشف عن تراكم الرمال، وحالات التخلص غير القانوني من النفايات، وتوثيقها وتحليلها بالذكاء الاصطناعي.

وستصدر «إيكو توين» تقريراً تحليلياً بنتائج المشروع فور انتهاء مدته، حيث ستقوم بموجب اتفاق الشراكة بتزويد خمس مركبات جمع نفايات تابعة لـ«تجميع» في أبوظبي، بالمعدات والبرمجيات اللازمة، والإشراف على تشغيل الأنظمة فيها، مما يتيح للفرق التشغيلية رؤية لحظية لحالة المواقع، وتحديد الأولويات بكفاءة أعلى.

ويمثل هذا التعاون خطوة عملية في مسار تحقيق أهداف مجموعة «تدوير» نحو تحويل 80% من النفايات في إمارة أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول 2030، ويؤكد نهجها الابتكاري، ومواكبتها أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وريادتها في قطاع الخدمات البيئية في المنطقة. وتنسجم تلك المساعي مع رؤية إمارة أبوظبي الأوسع الرامية إلى دفع عجلة الاستدامة والكفاءة التشغيلية، واستغلال التقنيات الحديثة في إدارة البيئة.