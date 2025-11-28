إشادة مكسيكية بأدوار «خليفة لنخيل التمر» عالمياً

المكسيك (وام)

شهد المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، مشاركة واسعة من مسؤولي وخبراء قطاع الزراعة ونخيل التمر.

استعرض المشاركون خلال جلسات تضمنها المهرجان أبرز مبادرات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ودورها في دعم المزارعين وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور في المكسيك.

وتطرق المشاركون إلى أثر الجائزة في تعزيز أفضل الممارسات الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتشجيع الابتكار، مؤكدين أهمية التعاون الإماراتي-المكسيكي في الارتقاء بهذا القطاع الواعد.

وأكدت معالي سيليدا لوبيز، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والصيد والاستزراع المائي في المكسيك، أن مسؤولي مدينة سان لويس ريو كولورادو عبّروا عن امتنانهم العميق لمنظمي جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مشيرةً إلى أن اختيار المدينة لاستضافة المهرجان يشكّل اعترافاً كبيراً ودعماً مهماً لهذا القطاع مثمنة حضور سالم راشد سالم العويس، سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، لهذه الفعالية والجهود التي تبذلها الجائزة ضمن الدول العشر التي تُقام فيها المهرجانات التابعة لها.

وأضافت أن التعاون مع جامعة سونورا الحكومية ورئيستها معالي مارثا باتريسيا باتينيو وأكاديمييها ، شكّل ركيزة أساسية في إنجاح الحدث معتبرة أن حصول سان لويس ريو كولورادو على المركز الرابع عالمياً في إنتاج التمور، يُعد إنجازاً بارزاً يعكس جودة العمل الزراعي في المنطقة، وأوضحت أن إنتاج المدينة تجاوز 8.692 طناً من التمور، مما عزز مكانتها كأكبر منتج للتمور في المكسيك.