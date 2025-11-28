«قمَّة المعرفة 2025» تدعو إلى تمكين الشباب من مهارات المستقبل

دبي (الاتحاد)

حقَّقت قمَّة المعرفة 2025، والتي نظَّمتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة، مؤخراً في دبي بدورتها العاشرة تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، مشاركة واسعة من أبرز القيادات المعرفية وروّاد الفكر والخبراء الأكاديميين ووزراء من مختلف أنحاء العالم، وحضور جماهيري لافت تجاوز 35 ألف شخص، سواء بالحضور الشخصي أو عبر المتابعة رقمياً من خلال الموقع الإلكتروني للقمة.

وشهدت الدورة العاشرة برنامجاً غنياً من المناقشات والجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل المعرفة ودورها المتنامي في تعزيز واقع التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها، إضافة إلى بحث سبل تمكين المجتمعات من أدوات العصر الرقمي والتقنيات المتقدمة، بما يرسِّخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة والابتكار، ووجهة مفضّلة للعقول المبدعة والمواهب المتميِّزة، والتي قدمها أكثر من 200 متحدث من خلال 58 جلسة وفعالية، إلى جانب مشاركة 14 منظمة دولية في مجالات عدة.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الدورة العاشرة مثَّلت محطة مفصلية في مسيرة القمَّة، التي تمكنت على مدار عقد كامل من ترسيخ دورها الريادي كمنصة عالمية للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات المعرفة.

واختُتمت أعمال القمّة بمجموعة من التوصيات التي دعت إلى تعزيز الاستثمارات في البحث العلمي والابتكار، وتطوير سياسات أكثر مرونة لدعم اقتصاد المعرفة، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتوسيع الشراكات الدولية بين المؤسسات المعرفية، فضلاً عن تعزيز تبادل البيانات والمعارف بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية لخلق تأثير تنموي مستقر وطويل الأمد.