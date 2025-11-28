السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تعاون بين «الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء» و«تاليس ألينيا سبيس»

خلال توقيع التعاون المشترك (من المصدر)
29 نوفمبر 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

يتعاون المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مع شركة تاليس ألينيا سبيس، في مشروع مشترك بين تاليس (67%) وليوناردو (33%)، لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة الملاحة الفضائية في المدار الأرضي المنخفض (LEO).
يُسهم الاعتماد المتزايد لاقتصاداتنا وحياتنا اليومية على أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GNSS) في دفع عجلة الابتكار بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى ابتكار تقنيات رائدة تُعزز المرونة وتُحسّن الأداء بشكل كبير. وفي طليعة هذه الثورة، يبرز نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض (LEO PNT) اليوم كعامل تغيير حقيقي.
وتوفر أقمار تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض دقة موقع مضمونة وموثوقة، بالإضافة إلى متانة عالية، ومقاومة للتشويش والتزييف، بالإضافة إلى زمن وصول منخفض (سرعة فائقة في الاستلام).   وسيسمح نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض بخدمة التطبيقات الناشئة، مثل السيارات ذاتية القيادة عالية المستوى، بما في ذلك التغطية المستمرة في المناطق الحضرية الكثيفة، والمركبات الجوية والبحرية من دون طيار، أو مزامنة شبكات الاتصالات الأرضية من الجيل الخامس والسادس.
وإدراكاً للأهمية الاستراتيجية لنظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض، يتعاون المركز الوطني لتكنولوجيا الفضاء والطيران بشكل وثيق مع شركة تاليس ألينيا سبيس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء، لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال. 
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة لأول مرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في معرض باريس الجوي 2025، ما وضع إطاراً مشتركاً للتعاون. وبناءً على هذا الأساس، وقّع الطرفان مؤخراً اتفاقية جديدة، إيذاناً ببدء الدراسات الفنية والأنشطة الهندسية المشتركة التي تركز على الحماية التنظيمية وعناصر تصميم النظام لنظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض.
ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لاستكشاف مسارات مبتكرة من شأنها تعزيز قوة خدمات الملاحة المستقبلية واستقلاليتها، مع تعميق التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وقال هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس: «يُحدث نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض (LEO PNT) نقلة نوعية في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية من حيث زيادة الدقة والصمود واختراق الإشارات، مما يُمكّن من تطبيقات جديدة وتحقيق نمو اقتصادي. ونحن فخورون بتقديم خبرتنا الراسخة في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ما يُعزز تعاوننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء».

بناء قدرات الملاحة
قال علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء قدرات الملاحة من الجيل التالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيوفر نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في المدار الأرضي المنخفض (LEO PNT) مستوى جديداً من الدقة والصمود، والعمل مع شركة تاليس ألينيا سبيس يسمح لنا بتسريع مسيرتنا نحو نظام سيادي يدعم الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة».

