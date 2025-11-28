النائب العام للاتحاد والمدعي العام لكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون القضائي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي بيريك أصيلوف، المدعي العام لجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير مجالات عمل النيابة العامة، وتوسيع آفاق الشراكة القانونية بين البلدين.

وقد رحّب معالي النائب العام بالمدعي العام الكازاخستاني، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوطيد العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول حسين معتوق، والمحامي العام الأول الدكتور أحمد الكمالي، ورئيس النيابة عبيد العبدولي، ورئيس النيابة سالم الزعابي، وسيف علي القمزي، مدير مكتب النائب العام للاتحاد.