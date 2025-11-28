«الوطنية لحقوق الإنسان» تحتفي بعيد الاتحاد عبر فعاليات متنوعة

أبوظبي (وام)

احتفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها بعيد الاتحاد الـ54 بحضور مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور عبدالعزيز بن نومان عضو مجلس الأمناء، والدكتور زايد الشامسي عضو مجلس الأمناء وكليثم المطروشي عضو مجلس الأمناء وأميرة الصريدي عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين في أجواء من البهجة والفخر والاعتزاز بوطن الإنسانية.

واستهلّت فقرات الحفل المنوعة بكلمة افتتاحية لمقصود كروز رئيس الهيئة، ثم فقرة القصائد الوطنية، وفقرة المسابقات والأسئلة التراثية، وذلك بمشاركة فعّالة من جميع الموظفين، مما يعكس روح الفريق، ويعبّر عن فخرهم واعتزازهم في هذا اليوم الوطني، الذي يجسّد القيم السامية والمعاني الراسخة للاتحاد.

وتوجه مقصود كروز باسم أسرة الهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة.