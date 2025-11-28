السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للتراث» تحتفي بـ«عيد الاتحاد الـ54»

جانب من احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد (وام)
29 نوفمبر 2025 01:36

أبوظبي (وام)

نظمت «هيئة أبوظبي للتراث» احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس الهيئة، وعدد من مديري قطاعاتها، وموظفيها.
وقال معالي فارس خلف المزروعي بهذه المناسبة، إن اتحاد دولة الإمارات سيبقى أعظم إنجاز، والركيزة التي قامت عليها نهضتنا الحديثة، ويجسّد روح الوحدة التي جمعت أبناء الإمارات وإرث ورؤية وجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسين «رحمهم الله»، الذين أرسوا قواعد هذا الوطن، وغرسوا قيم الهوية الوطنية.
وأضاف: «نجدد العهد على مواصلة العمل، واستكمال مسيرة الإنجازات، تنفيذاً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تجسد استشراف المستقبل وتطوير مختلف القطاعات».
أقيم الحفل في أجواء وطنية وتراثية جسدت قيمة الاتحاد والاعتزاز بالهوية الإماراتية، واشتمل على برنامج متنوع من الفعاليات تضمن ورشاً للحرف اليدوية، وركن «حشمة المرأة وأناقتها»، وتجارب من المطبخ الشعبي الإماراتي، إضافة إلى الألعاب الشعبية التي استقطبت الأطفال والعائلات وخلقت أجواء من البهجة والتفاعل.
وشملت الفعالية أيضاً ورشاً بحرية عرّفت بتاريخ المهن البحرية وأدواتها وموروثها، إلى جانب عرض حي للصقارة والصقور، أبرز مهارات الصقار الإماراتي الأصيلة.
وأكدت هيئة أبوظبي للتراث التزامها بالحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره في نفوس الأجيال الناشئة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق معاني الانتماء لهذا الوطن المعطاء.

