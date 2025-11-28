«شرطة دبي» تدعو إلى الالتزام بالاشتراطات المرورية خلال احتفالات عيد الاتحاد

دبي (وام)

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بعيد الاتحاد الـ54، بحضور كبار الضباط، وضباط الصف والأفراد والموظفين، في أجواء وطنية تجسّد الهوية الإماراتية وتعكس قيم الولاء والانتماء.

وفي سياق متّصل، دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال، يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومنع الممارسات السلبية.

وشدّد على ضرورة الالتزام باشتراطات الاحتفال، والتي تشمل عدم استخدام الرش «الإسبريه»، وعدم طمس لوحات الأرقام، أو كتابة عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة، وعدم تغيير لون المركبة أو تحميلها أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ أو فتحة السقف، أو تغطية زجاج المركبة، إضافة إلى منع المسيرات العشوائية والحركات الاستعراضية ورفع أعلام غير علَم دولة الإمارات، وعدم استخدام المنبهات أو المركبات المصدرة للضجيج دون داعٍ، مؤكداً أنه سيتم حجز المركبات المخالفة.