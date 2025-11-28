«براند دبي» ينظم مسيرة الاتحاد 2 ديسمبر

دبي (وام)

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن تنظيم مسيرة «الاتحاد» في الثاني من ديسمبر المقبل احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، وذلك ضمن أجندة فعاليات الشهر الوطني في دبي التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تعبيراً عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص «براند دبي» على تعزيز المشاركة المجتمعية والاحتفاء بروح الاتحاد عبر فعاليات تفاعلية آمنة ومنظمة، وبما يعكس قيم التلاحم والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وستكون نقطة التجمع مدينة دبي الملاحية في تمام الساعة 3 بعد الظهر وتنطلق من شارع جميرا تقاطع دار الاتحاد إلى تقاطع برج العرب من الساعة 4 إلى 5:30 مساءً، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية وروح المجتمع.

وفي هذا الإطار قالت شيماء السويدي، مدير براند دبي: «يسرّنا التعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي بتنظيم هذه المسيرة الوطنية التي تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء وتجمع جميع فئات المجتمع للاحتفال بعيد الاتحاد».