«الإسعاف الوطني» يعزّز جاهزيته التشغيلية خلال عطلة عيد الاتحاد

أبوظبي (وام)

رفع «الإسعاف الوطني» مستوى جاهزيته لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة خلال عطلة عيد الاتحاد، وبما يدعم منظومة الاستجابة الوطنية للأزمات والطوارئ.

ووضع «الإسعاف الوطني» بالتعاون والتنسيق مع القيادات العامة للشرطة والشركاء الاستراتيجيين خطة استباقية ضمن منظومة عمل متكاملة، تهدف إلى ضمان تقديم استجابة إسعافية فعّالة وسريعة للجمهور من خلال جاهزية عالية وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، وذلك في إطار خططه التشغيلية المعتمدة للعطل الرسمية والمناسبات الوطنية.

تشمل الخطة تعزيز الموارد الإسعافية في مواقع الاحتفالات والتجمعات عبر زيادة عدد المركبات والكوادر الميدانية، ورفع جاهزية مأموري العمليات في مراكز عمليات الإسعاف الوطني لاستيعاب الارتفاع المتوقع في حجم البلاغات الطارئة خلال فترة العطل.

ودعا «الإسعاف الوطني» أفراد المجتمع إلى الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة أثناء الاحتفالات، والاتصال الفوري بالرقم 998 عند وقوع أي طارئ يستدعي تدخلاً إسعافياً، مؤكداً أن سرعة الإبلاغ تسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة وإنقاذ الأرواح.