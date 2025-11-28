السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإسعاف الوطني» يعزّز جاهزيته التشغيلية خلال عطلة عيد الاتحاد

«الإسعاف الوطني» يعزّز جاهزيته التشغيلية خلال عطلة عيد الاتحاد
29 نوفمبر 2025 01:36

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

رفع «الإسعاف الوطني» مستوى جاهزيته لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة خلال عطلة عيد الاتحاد، وبما يدعم منظومة الاستجابة الوطنية للأزمات والطوارئ.
ووضع «الإسعاف الوطني» بالتعاون والتنسيق مع القيادات العامة للشرطة والشركاء الاستراتيجيين خطة استباقية ضمن منظومة عمل متكاملة، تهدف إلى ضمان تقديم استجابة إسعافية فعّالة وسريعة للجمهور من خلال جاهزية عالية وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، وذلك في إطار خططه التشغيلية المعتمدة للعطل الرسمية والمناسبات الوطنية.
تشمل الخطة تعزيز الموارد الإسعافية في مواقع الاحتفالات والتجمعات عبر زيادة عدد المركبات والكوادر الميدانية، ورفع جاهزية مأموري العمليات في مراكز عمليات الإسعاف الوطني لاستيعاب الارتفاع المتوقع في حجم البلاغات الطارئة خلال فترة العطل.
ودعا «الإسعاف الوطني» أفراد المجتمع إلى الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة أثناء الاحتفالات، والاتصال الفوري بالرقم 998 عند وقوع أي طارئ يستدعي تدخلاً إسعافياً، مؤكداً أن سرعة الإبلاغ تسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة وإنقاذ الأرواح.

عطلة عيد الاتحاد
الإمارات
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
الإسعاف الوطني
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©