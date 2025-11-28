السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الزوار
29 نوفمبر 2025 01:37

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
«التربية» تعتمد مصفوفة جديدة لتعزيز التعليم الدامج
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

استكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال الزوار في الحدائق العامة والشواطئ، خلال إجازة عيد الاتحاد، في إطار خطتها الهادفة إلى توفير بيئة ترفيهية آمنة ومهيأة لاستقبال الأعداد المتزايدة من أفراد المجتمع الذين يفضلون قضاء الإجازة في المرافق المفتوحة. 
وتأتي هذه الجهود ضمن دور البلدية في دعم جودة الحياة في الإمارة، وتوفير مساحات عامة راقية ومجهزة تسهم في تعزيز الرفاه المجتمعي.
وتتضمن خطة البلدية رفع جاهزية المرافق الحيوية من خلال تكثيف فرق الصيانة الميدانية، ومضاعفة جهود النظافة لتعزيز المظهر الحضاري للمواقع الترفيهية، كما تم تعزيز وجود الفرق المتخصصة على مدار اليوم لمتابعة المرافق، والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى تفعيل فرق التفتيش لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات الضرورية أثناء زيارتهم.
وفي السياق ذاته، عملت البلدية على تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة لمناطق الألعاب في الحدائق والشواطئ، إلى جانب تطوير مسارات المشي والجري، وتوفير مظلات واستراحات جديدة تلبّي احتياجات الزوار، إلى جانب تخصيص فرق سريعة للتعامل مع البلاغات والملاحظات الواردة عبر القنوات الذكية.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي المجتمع، وتشجيع الاستخدام المسؤول للمرافق العامة، أطلقت البلدية حملة توعوية شاملة بعنوان «نزهة آمنة»، تستهدف مختلف فئات الجمهور، وتركز الحملة على نشر السلوكيات الإيجابية عند ارتياد الحدائق والمنتزهات والشواطئ، من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالممتلكات أو العناصر الزراعية، وضمان الاستخدام الصحيح للألعاب والمرافق الترفيهية. 
وتؤكد البلدية أن هذه المبادرة تمثل خطوة أساسية في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وصون المشهد الحضاري الذي تتميز به إمارة أبوظبي.
وأشارت البلدية إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من قضاء أوقات ممتعة خلال الإجازة ضمن بيئة آمنة ومستدامة، داعية الجمهور إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. كما أكدت استمرارها في تطوير مرافقها العامة، وتعزيز خدماتها بما يعكس رؤية أبوظبي في توفير فضاءات نوعية تدعم الصحة والرفاه، وتستجيب لتطلعات السكان والزوار.

الحدائق العامة
حدائق أبوظبي
أبوظبي
شواطئ أبوظبي
الإمارات
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
عطلة عيد الاتحاد
بلدية أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©