حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

هالة الخياط (أبوظبي)

استكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال الزوار في الحدائق العامة والشواطئ، خلال إجازة عيد الاتحاد، في إطار خطتها الهادفة إلى توفير بيئة ترفيهية آمنة ومهيأة لاستقبال الأعداد المتزايدة من أفراد المجتمع الذين يفضلون قضاء الإجازة في المرافق المفتوحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن دور البلدية في دعم جودة الحياة في الإمارة، وتوفير مساحات عامة راقية ومجهزة تسهم في تعزيز الرفاه المجتمعي.

وتتضمن خطة البلدية رفع جاهزية المرافق الحيوية من خلال تكثيف فرق الصيانة الميدانية، ومضاعفة جهود النظافة لتعزيز المظهر الحضاري للمواقع الترفيهية، كما تم تعزيز وجود الفرق المتخصصة على مدار اليوم لمتابعة المرافق، والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى تفعيل فرق التفتيش لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات الضرورية أثناء زيارتهم.

وفي السياق ذاته، عملت البلدية على تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة لمناطق الألعاب في الحدائق والشواطئ، إلى جانب تطوير مسارات المشي والجري، وتوفير مظلات واستراحات جديدة تلبّي احتياجات الزوار، إلى جانب تخصيص فرق سريعة للتعامل مع البلاغات والملاحظات الواردة عبر القنوات الذكية.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي المجتمع، وتشجيع الاستخدام المسؤول للمرافق العامة، أطلقت البلدية حملة توعوية شاملة بعنوان «نزهة آمنة»، تستهدف مختلف فئات الجمهور، وتركز الحملة على نشر السلوكيات الإيجابية عند ارتياد الحدائق والمنتزهات والشواطئ، من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالممتلكات أو العناصر الزراعية، وضمان الاستخدام الصحيح للألعاب والمرافق الترفيهية.

وتؤكد البلدية أن هذه المبادرة تمثل خطوة أساسية في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وصون المشهد الحضاري الذي تتميز به إمارة أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من قضاء أوقات ممتعة خلال الإجازة ضمن بيئة آمنة ومستدامة، داعية الجمهور إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. كما أكدت استمرارها في تطوير مرافقها العامة، وتعزيز خدماتها بما يعكس رؤية أبوظبي في توفير فضاءات نوعية تدعم الصحة والرفاه، وتستجيب لتطلعات السكان والزوار.