تجارب تفاعلية في جناح «تسليح» بـ«العين للصيد والفروسية»

العين (الاتحاد)

تواصل مجموعة تسليح القابضة الإماراتية استقطاب اهتمام الزوار في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث شهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً في اليوم الثاني من الحدث.

وتوافد عُشّاق رياضة الرماية ومُحبّو الإيرسوفت وهواة الأنشطة الخارجية إلى جناح تسليح، حيث جذبتهم الأجواء المُفعمة بالأنشطة العملية والعروض الحيّة والتجارب الغامرة. وتمّ استقبال الزوار في بيئة تفاعلية مُتميّزة في منصّة «تسليح تاكتيكال»، حيث استكشفوا تشكيلة مُختارة بعناية من بنادق الإيرسوفت والهواء المضغوط المتطوّرة من إنتاج مصنّعين عالميين مرموقين. ومن أبرز المعروضات التي ضمّها الجناح، نماذج مُصمّمة بدقة من شركة (أوماركس) الألمانية، بالإضافة إلى بنادق عالية الجودة من (نوريكا) الإسبانية، و(سايبرغون) الفرنسية، منتجات شركة (جيه آند جيه) التايوانية وشركة (تشيبا إيرغونز) الإيطالية. وشهدت بنادق الإيرسوفت والهواء المضغوط إقبالاً مشهوداً، حيث جذبت العديد من العملاء وزوار المعرض على مدار اليومين الماضيين.

وأعرب سالم المطروشي، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة، عن سعادته بالاهتمام المُتزايد من الزوار، قائلاً: «يُسعدنا أن نشهد هذا الإقبال اللافت في اليوم الثاني من المعرض الذي يمثل إنجازاً هامّاً لمدينة العين ومجتمع الصيد والفروسية في المنطقة».

وأكّد المطروشي أهمية المُشاركة في هذا المعرض الذي يُعدّ الأول من نوعه في مدينة العين، مُشيراً إلى أن الحدث يدمج بشكل مُتميّز ورائع بين التقاليد والابتكار، ويوفّر منصّة حيوية لتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث المنتجات، وتعزيز التواصل المجتمعي.