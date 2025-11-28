السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تجارب تفاعلية في جناح «تسليح» بـ«العين للصيد والفروسية»

الجناح استقطب عُشّاق الرماية ومُحبّي الإيرسوفت وهواة الأنشطة الخارجية (من المصدر)
29 نوفمبر 2025 01:33

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

تواصل مجموعة تسليح القابضة الإماراتية استقطاب اهتمام الزوار في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث شهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً في اليوم الثاني من الحدث.
وتوافد عُشّاق رياضة الرماية ومُحبّو الإيرسوفت وهواة الأنشطة الخارجية إلى جناح تسليح، حيث جذبتهم الأجواء المُفعمة بالأنشطة العملية والعروض الحيّة والتجارب الغامرة. وتمّ استقبال الزوار في بيئة تفاعلية مُتميّزة في منصّة «تسليح تاكتيكال»، حيث استكشفوا تشكيلة مُختارة بعناية من بنادق الإيرسوفت والهواء المضغوط المتطوّرة من إنتاج مصنّعين عالميين مرموقين.  ومن أبرز المعروضات التي ضمّها الجناح، نماذج مُصمّمة بدقة من شركة (أوماركس) الألمانية، بالإضافة إلى بنادق عالية الجودة من (نوريكا) الإسبانية، و(سايبرغون) الفرنسية، منتجات شركة (جيه آند جيه) التايوانية وشركة (تشيبا إيرغونز) الإيطالية. وشهدت بنادق الإيرسوفت والهواء المضغوط إقبالاً مشهوداً، حيث جذبت العديد من العملاء وزوار المعرض على مدار اليومين الماضيين.
وأعرب سالم المطروشي، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة، عن سعادته بالاهتمام المُتزايد من الزوار، قائلاً: «يُسعدنا أن نشهد هذا الإقبال اللافت في اليوم الثاني من المعرض الذي يمثل إنجازاً هامّاً لمدينة العين ومجتمع الصيد والفروسية في المنطقة».
وأكّد المطروشي أهمية المُشاركة في هذا المعرض الذي يُعدّ الأول من نوعه في مدينة العين، مُشيراً إلى أن الحدث يدمج بشكل مُتميّز ورائع بين التقاليد والابتكار، ويوفّر منصّة حيوية لتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث المنتجات، وتعزيز التواصل المجتمعي.

الإمارات
تسليح
مجموعة تسليح
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
العين
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©