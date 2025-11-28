السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كراكال» تعرض أحدث منتجاتها في «العين للصيد والفروسية»

الشركة تعرض أحدث منتجاتها إماراتية التصميم والتصنيع (من المصدر)
29 نوفمبر 2025 01:35

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

تُشارك «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة «إيدج»، في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية. 
وتشارك كراكال كراعٍ للأسلحة في النسخة الافتتاحية من المعرض وتعرض أحدث منتجاتها من المسدسات والبنادق التجارية إماراتية التصميم والتصنيع، بالإضافة إلى الذخائر الخفيفة من شركة «كراكال للذخائر الخفيفة» التابعة لها.
وتعرض الشركة بنادق صيد فاخرة من طراز«ميركل»، الشركة الألمانية التابعة لشركة كراكال، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج بنادق صيد فاخرة ومتوازنة تماماً. وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال، إن المشاركة الأولى لكراكال في المعرض تؤكد التزامنا المتواصل بدعم نمو رياضتي الرماية والصيد على مستوى المجتمع في دولة الإمارات، ومن خلال عرض أحدث التقنيات في الأسلحة النارية الرياضية التجارية وبنادق الصيد والذخيرة؛ نهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة وبناء شراكات جديدة في منطقة العين. 

شركة كراكال
الإمارات
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
مجموعة إيدج
إيدج
العين
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
حمد العامري
