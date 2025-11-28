«قضاء أبوظبي» تعرف بتشريعات ممارسة الأنشطة الرياضية والتراثية بأساليب مبتكرة

العين (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات الدورة الأولى من «المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2025»، الذي يُقام في مركز «أدنيك» بمدينة العين خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت شعار «الإرث مستمر»، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالتشريعات المنظمة لممارسة الأنشطة الرياضية والتراثية بأساليب مبتكرة. وتأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الرياضات التراثية، وحرصها على تعزيز الوعي القانوني لكافة فئات المجتمع، وذلك عبر تقديم إضاءات قانونية واضحة تساعد الجمهور على ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وبما يرسّخ ثقافة الامتثال والمسؤولية.

ويقدم جناح الدائرة تجربة تفاعلية للزوار عبر عرض مجموعة من منتجات وإبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تبرز مهاراتهم الفنية والحرفية المطورة ضمن برامج إعادة التأهيل والتدريب، كما يوفر الجناح إصدارات قانونية متخصصة في المجالات المرتبطة بالتراث والصيد والرياضات الشعبية.

ويضم الجناح كذلك ركناً للاستشارات النفسية وبرامج توعية الأطفال، إضافة إلى مجموعة من المبادرات التثقيفية التي ينفذها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية».