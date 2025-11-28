«شرطة أبوظبي» تستعرض خدمات النقاط المرورية بـ«العين للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية للجمهور وقائدي المركبات، لتعريفهم بمبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، وذلك خلال مشاركتها في المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين.

ودعا المقدم نهيان محمد المهيري، رئيس قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أفراد المجتمع إلى زيارة منصة القسم في المعرض بالقاعة رقم (3) خلال الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر 2025 للاطلاع على الخدمات المقدمة، والتي تشمل برنامجين رئيسيين: استرجاع رخصة القيادة للسائقين الذين بلغت مخالفاتهم الحد التراكمي (24 نقطة مرورية) وتخفيض 8 نقاط مرورية لمن لديهم أقل من 24 نقطة على رخص القيادة، وذلك بعد استكمال الإجراءات المقررة والالتحاق بدورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور وسداد الرسوم المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم توضيح آلية تمكين السائقين من تحويل النقاط المرورية إلى رخص القيادة عبر المنصة المشتركة بين إدارة المرور والدوريات الأمنية وإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في المعرض، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتعزيز الالتزام المروري، مشدداً على أهمية القيادة الآمنة وتجنب الانشغال بغير الطريق، لتفادي المخالفات التي قد تؤدي إلى تسجيل النقاط المرورية، ومن ثم سحب الرخصة أو حجز المركبة.