«الصيد والفروسية» بالعين يستقطب الآلاف من هواة الصيد والقنص

إبراهيم سليم (العين)

استقطب معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الآلاف من مختلف أفراد المجتمع العيناوي ومناطق الدولة، ومن هواة القنص والصيد والفروسية في منطقة الخليج العربي، حيث شهد المعرض منذ انطلاقته 26 نوفمبر حضوراً واسعاً من عشاق الصيد والرياضات الخارجية من مختلف أنحاء المنطقة، وتستمر فعاليات وأنشطة المعرض حتى 30 نوفمبر في مركز أدنيك بمدينة العين، إذ يُعد في نسخته الأولى منصة مميزة تجمع أكثر من 14 قطاعاً بمشاركة عارضين محليين، وسط توقعات باستقبال آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس الإقبال المتزايد والحماس للأيام المقبلة.

وتنظم مجموعة أدنيك، التابعة لشركة مدن، هذا الحدث الذي يسلط الضوء على تراث مدينة العين الغني بالصيد والفروسية، مقدّماً للزوار تجربة أصيلة تحتفي بالتقاليد الإماراتية العريقة. ويتيح المعرض للزوار فرصة المشاركة في عروض حيّة وتجارب تفاعلية، تجمع بين الصيد بالصقور، والفروسية، والحِرف التقليدية، ليكون احتفالاً شاملاً بالثقافة والتراث الإماراتي. ويواصل معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، في نسخته الأولى، تقديم عروض تفاعلية شيقة وورش عمل ثقافية ثرية على مدار خمسة أيام من الفعاليات، إذ تضمنت فعاليات المعرض احتفاءً بالنسيج الغني للتراث الإماراتي، حيث تصدرت القهوة العربية المشهد في قاعة الحظيرة، باعتبارها رمزاً خالداً للكرم والتواصل المجتمعي. وقدمت ورشة عمل متخصصة في فن تحميص وتحضير القهوة باستخدام الأدوات التقليدية، تجربة عملية فريدة تأخذ الزوار في رحلة عبر هذه الطقوس الأصيلة.

وتحولت ساحة المعرض الرئيسية «آرينا» إلى منصة نابضة بالحياة، جمعت بين الترفيه والتعليم، مقدمةً تجارب تعكس الأصالة الإماراتية، وتبرز مهارات الصيد والفروسية.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تفاعلية حول تدريب وصيد السلوقي العربي، إلى جانب عرض حي يوضح خصائصه ودوره في الصيد التقليدي. كما استمتع الزوار بعروض للصقارة تحاكي تجارب الصيد الحقيقية، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في هذا الفن العريق.

وشهدت الفعاليات مشاركة حديقة حيوانات العين بجلسات تثقيفية حول الطيور والزواحف، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال ومسابقات تفاعلية أضفت أجواءً ممتعة للعائلات.

كما قدمت شرطة أبوظبي عروضاً مميزة شملت فرقة الشرطة الموسيقية، ووحدة الكلاب البوليسية K9، وعرضاً للطائرات المسيَّرة، إضافة إلى مسابقة «اليولة» التي جسدت روح التراث الإماراتي الأصيل.

كما استقطبت أنشطة المعرض اهتمام عشاق الفروسية والشباب على حد سواء، إذ قدّم الخبير علي العامري جلسة بعنوان «فن فهم لغة الخيل»، تناول خلالها أساليب التواصل مع الخيول وفهم سلوكها، مقدّماً للحضور رؤية عملية تعزز العلاقة بين الفارس والجواد.

فيما واصل مجلس العين للشباب تنظيم جلسات معرفية مميزة، حيث عُقدت فقرة تمهيدية بالتعاون مع مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية حول أهمية التاريخ الشفهي في حفظ الذاكرة الوطنية، وتوثيق التراث الثقافي، مع تسليط الضوء على جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع المقابلات التاريخية ورقمنة المحتوى، وإتاحته للباحثين والجمهور.

كما تم تنظيم محاضرة تفاعلية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة البيئة – أبوظبي، حول مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، قدّمت شرحاً مبسطاً لبيانات موارد المياه الجوفية، بهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية هذه الموارد، ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية.

كما استقطب قسم أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية أنظار الزوار في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث عرض مجموعة مميزة من الأسلحة التقليدية والمعاصرة التي تعكس الأهمية الثقافية لرياضة الصيد في دولة الإمارات، إلى جانب أحدث الابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا القسم ركيزة أساسية في دعم السياحة التراثية، وتعزيز دور الشركات المحلية، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكار ضمن بيئة آمنة ومنظمة. وقدمت كبرى الشركات المشاركة، مثل أكيلة، وتسليح، وفوكس، ونادي الشارقة للجولف والرماية، وإم بي ثري إنترناشونال، وبينونة، أحدث منتجاتها التي شملت البنادق والمسدسات الدقيقة، إلى جانب أسلحة الأيرسوفت والأسلحة النارية الترفيهية.