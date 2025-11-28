العين تستضيف النسخة الـ21 لمنتدى «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية»

العين (وام)

استضافت مدينة العين فعاليات النسخة الـ21 من منتدى «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية» بتوجيهات من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وذلك تحت شعار «بُنيت لتدوم - عشر سنوات من النساء اللاتي قدن مجتمعات مستدامة».

جمع المنتدى مشاركين من مجالات متنوعة من بينهم أعضاء سابقون في «لجنة الصداقة الإماراتية - اليابانية»، لاستعراض مسيرتهم خلال العقد الماضي، ومشاركة آرائهم حول كيفية مساهمة اللجنة في تعزيز قدراتهم القيادية ودعم تطورهم المهني، خصوصاً في قطاع الطاقة.

حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيس «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية»، وكين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وهاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، وطيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز الحامض»، وعلي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، العضو السابق في اللجنة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. ونقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي في كلمة افتتاحية تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأكَّدت دعم سموّها للجنة، وإشادتها بمساهمة هذه المنتديات في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان.

من جهتها، قالت فاطمة النعيمي: «تستمر (أدنوك) في التزامها الراسخ بدعم وتأهيل المرأة، وتزويدها بالأدوات والتقنيات اللازمة لمواصلة دورها الريادي في قطاع الطاقة».