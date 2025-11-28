الإمارات تشارك بجناح وطني في معرض الدفاع المصري

القاهرة (وام)

تشارك الإمارات بجناح وطني يضم كوكبة من أهم الشركات الوطنية الرائدة، في فعاليات معرض الدفاع المصري 2025 الذي يقام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل؛ بهدف توسيع علاقاتها الاستراتيجية والتجارية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وترسيخ حضورها في أحد أكبر المعارض الدفاعية في المنطقة.

تأتي هذه المشاركة تأكيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الصناعات الوطنية المتقدمة، وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وتمثل مشاركة الجناح الإماراتي خطوة مهمة تعكس ما حققته الشركات الوطنية من تطور كبير في مجالات الدفاع والأمن والتقنيات المستقبلية، وقدرتها على المنافسة عالمياً، إلى جانب دورها في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير حلول دفاعية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

يضم الجناح الإماراتي عدداً من أبرز الجهات والشركات الوطنية، من بينها مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، مجموعة إيدج، شركات «كالدس، وجال، وأمروك»، إضافة إلى مجلة الجندي.

تعرض هذه الشركات أحدث التقنيات الدفاعية والأنظمة الأمنية المتطورة، وتُبرز قدرات الإمارات مركزاً رائداً لتطوير الصناعات الدفاعية المستقبلية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالحلول التقنية المتقدمة والابتكار والأنظمة ذات القيمة المضافة.

ويمثل الجناح الوطني فرصة لتعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية عبر بناء روابط جديدة مع كبار المصنعين والشركات الدولية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار، وتوسيع منظومة الصناعات الدفاعية داخل الدولة، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الدفاعية السلمية.

ويسعى جناح الإمارات من خلال هذه المشاركة للترويج للمعارض الدفاعية، ومعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «إيسنار» 2026، ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2027.

تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الجولات الدولية للجناح الإماراتي، الذي يضم أبرز الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية المتقدمة، وتشمل عدداً من أهم المعارض الدفاعية العالمية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

ويُعد «معرض الدفاع المصري 2025» أحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية في المنطقة وشمال أفريقيا، إذ يجمع تحت مظلته صنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة من مختلف دول العالم لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية والتقنيات الأمنية، ومناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الدفاعية الحديثة.

وتنظّم كابيتال 360 لتنظيم الفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، جناح دولة الإمارات، ضمن سلسلة من الجولات الترويجية الدولية.

وفي عام 2026، يشارك الجناح في عدد من أبرز المعارض العالمية، بما في ذلك معرض الدفاع العالمي في الرياض، ومعرض خدمات الدفاع الآسيوية في كوالالمبور، ومعرض صها في إسطنبول، ومعرض مصر للطيران في العلمين، ومعرض سوفكس في الأردن، ومعرض الصين للطيران، ومعرض مراكش للطيران في المغرب، ومعرض البحرين الدولي للطيران.