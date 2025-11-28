السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يطّلع على مشاريع الطرق المستقبلية في عجمان

عمار بن حميد خلال اطلاعه على المشاريع (وام)
29 نوفمبر 2025 01:37

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد

أكّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ تطوير البنية التحتية يعد محوراً رئيسياً في رؤية عجمان للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه في الديوان الأميري، أمس، وفداً من دائرة البلدية والتخطيط برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، حيث اطّلع سموّه على عدد من مشاريع الطرق المستقبلية بالإمارة.
واستمع سموّ ولي عهد عجمان إلى شرح مفصّل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حول المشاريع، وما تتضمنه من طرق جديدة، وتوسعات تهدف إلى توفير بنية تحتية عصرية تواكب النهضة والنمو العمراني والسكاني بالإمارة، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع معدلات الجّودة والسلامة.
وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ عجمان بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تولي تطوير بنيتها التحتية أهمية كبيرة؛ لكونها ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة.
وثمّن سموّه، خلال اللقاء، جهود فريق العمل في دائرة البلدية والتخطيط في خدمة المجتمع، مشدداً سموّه على ضرورة اعتماد خطط هندسية مبتكرة تضمن استدامة الطرق وكفاءتها مستقبلاً.
وأكّد سموّه أنّ عجمان ستواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يواكب التطور الحضري المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر توفير شبكة طرق حديثة تلبي احتياجات اليوم، وتستشرف متطلبات المستقبل.

دافع كبير
ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، توجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والمتابعة المستمرة لسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير البنية التحتية في الإمارة، مؤكداً أنّ هذا الدعم يشكّل دافعاً كبيراً لمزيد من العمل والمشاريع.
وقال: «إنّ حكومة عجمان تضع تطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها لما لذلك من أثر مباشر على جودة حياة الناس، ونحن في دائرة البلدية والتخطيط نعمل على توفير شبكة طرق وبنية تحتية متكاملة بمواصفات عالمية، تربط مختلف مناطق الإمارة، وتسهّل حركة تنقّل أفراد المجتمع».

مشاريع الطرق
الإمارات
عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
عجمان
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©