«دبي الإنسانية» و«الخارجية الإيطالية» تجمعان قادة العمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

تستعدّ «دبي الإنسانية»، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا ومستودع الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لعقد المؤتمر الثاني للدول التي تستضيف مراكز الاستجابة الإنسانية حول العالم في 28 نوفمبر 2025 بمدينة برينديزي الإيطالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مستودع الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وسيُشارك في المؤتمر رفيع المستوى ممثلون عن إحدى عشرة دولة تستضيف المراكز الإنسانية حول العالم، إلى جانب كبار المسؤولين من المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والابتكار في التأهب والاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية: «لطالما أدركت دبي أن فاعلية الاستجابة الإنسانية تعتمد على التعاون العالمي والمسؤولية المشتركة. ويجسد هذا المؤتمر التزام دبي الإنسانية بدعم المجتمع الإنساني الدولي عبر تعزيز الشراكات بين الدول المضيفة ومراكز العمل الإنساني الكبرى، والمساهمة في بناء منظومة قادرة على مواجهة الأزمات بكفاءة واستدامة أعلى».



دور حيوي

قالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الإمارات، عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «يعكس المؤتمر الثاني للدول المُضيفة لمراكز العمل الإنساني التزاماً دولياً متنامياً بالعمل المشترك والمسؤول. كما يؤكّد أيضاً الدور الحيوي والابتكاري الذي تضطلع به دولة الإمارات، حيث بدأت دبي الإنسانية منذ عام 2023 في تأسيس شبكة عالمية تربط بين مراكز ومدن العمل الإنساني. فالعالم اليوم يحتاج إلى تحولات سريعة وفعّالة، ومن خلال تعزيز شبكة الأمان العالمية، يمكننا ضمان استجابة إنسانية أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة».