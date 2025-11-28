السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة ألبانيا بيومها الوطني

نهيان بن مبارك خلال الحفل وفي الصورة عمر النيادي وريدي كورتيزي وكبار الحضور (وام)
29 نوفمبر 2025 01:37

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ريدي كورتيزي، سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في الوزارة وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية الألبانية المقيمة. 
وأشاد السفير، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات. 
ووصف العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية ألبانيا ودولة الإمارات بأنها قوية تستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في القطاعات التنموية كافة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً مهماً لألبانيا، وقال إن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.

نهيان بن مبارك
ألبانيا
الإمارات
وزير التسامح والتعايش
