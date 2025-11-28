شراكة بين «محمد بن راشد لاستشارات الوقف» وبلومينغ بوكس

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بلومينغ بوكس، تهدف إلى تعزيز الأثر الإنساني لمبادرة صكوك الوقف، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز ثقافة الوقف المبتكر، ودعم المشاريع الخيرية والتنموية.

وبموجب التعاون، يتيح متجر بلومينغ بوكس لعملائه فرصة شراء الهدايا وباقات الورود المميزة من المتجر مصحوبة بصك وقفي، يُخصص ريعه لدعم مختلف أوجه الخير والمبادرات الوقفية.

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «يسعدنا التعاون مع شركة بلومينغ بوكس لتقديم تجربة مميزة تجمع بين الجمال والعطاء. فكل باقة ورد تُهدى تحمل معها رسالة وقفية، ويذهب ريعها لدعم مشاريع تنموية وخيرية، بما يعكس روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية».

وأكدت التميمي أن المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز مفهوم الوقف كأداة مستدامة لدعم المجتمع وتمكين المشاريع التنموية والخيرية، وأضافت أن التعاون مع شركة بلومينغ بوكس تمنح الأفراد وسيلة سهلة ومبتكرة للمساهمة بالعمل الخيري.

و أكد جايا أرونا سلام، الشريك المؤسّس، الشريك الإداري في شركة بلومينغ بوكس، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تكريس دورها المجتمعي وتعزيز مفهوم الهدايا ذات الأثر.