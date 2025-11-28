السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان وأكاديمية «سي إن إن»

محمد الكعبي وبيكي أندرسن خلال التوقيع (وام)
29 نوفمبر 2025 01:35

عجمان (وام)

وقّع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم مع أكاديمية «سي إن إن» لتقديم ورش عمل تخصصية، وتوفير الإمكانات التكنولوجية المتقدمة لديها، ضمن برنامج «الكفاءات الإعلامية» الذي أطلقه المكتب هذا العام.
تهدف المذكرة الموقعة مع أكاديمية «سي إن إن» إلى صقل مهارات المتدربين في مجال سرد القصص عبر مختلف المنصات الرقمية، ودعم تطوير المواهب الوطنية بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030. 
وقّع مذكرة التفاهم محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وبيكي أندرسن، مدير التحرير «سي إن إن» - أبوظبي.
وتضع المذكرة إطاراً لتعاون طويل المدى بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان وأكاديمية «سي إن إن»، التي تأسّست في أبوظبي عام 2021، وتعكس اهتمام المكتب بتطوير المهارات الأساسية لسرد القصص، وتبنّي ممارسات اتصال تكنولوجية حديثة، من أجل إعداد جيل إعلامي قادر على تلبية تطلعات الإمارة المستقبلية، وترسيخ منهج استشرافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في عجمان.
وأكد محمد عبدالله الكعبي أنّ توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية «سي إن إن» خطوة مهمة لتطوير مهارات المواهب الوطنية، وتعزيز الابتكار والتميٌّز الرقمي في عجمان.
وأضاف: «إن الإعلام الإماراتي لا يواكب التقدم فحسب، بل يصنع بأيدي شبابه وكفاءاته الوطنية، وبدورنا في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان نحرص على توفير كل ما يلزم لتطوير مهارات الإعلاميين ومسؤولي الاتصال، وتأتي شراكتنا مع أكاديمية (سي إن إن) تجسيداً لالتزامنا بتمكين المواهب الوطنية، وتقديم قصة عجمان للعالم، وفق أعلى معايير الجودة الإعلامية».
وقالت بيكي أندرسون: «إن تعاوننا مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يركّز على تقديم برامج التدريب التخصصية التي طورتها أكاديمية (سي إن إن) أبوظبي لتمكين الجيل القادم من رواة القصص في عجمان، ويعزّز هذا التعاون نطاق تحقيق رسالتنا في رعاية المواهب الإعلامية المتنوعة في المنطقة، وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب العملي بمعايير غرف الأخبار العالمية، ومنحهم الثقة اللازمة لسرد قصص مؤثرة يتردد صداها خارج مجتمعاتهم».
من جانبها، قالت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن التعاون مع أكاديمية «سي إن إن» خطوة استراتيجية لتعزيز مهارات وقدرات فرق الاتصال والإعلام في الإمارة، وتمكينهم من مواكبة أحدث المعايير العالمية في صناعة الإعلام.
وعقب مراسم التوقيع، قام محمد عبدالله الكعبي، بجولة في مختبر الإبداع الذي يُقدَّم فيه برنامج أبوظبي التدريبي، ويشمل مساحات تدريبية لورش العمل، وأجنحة للمونتاج الفني، ومختبرات للتعليق الصوتي، بالإضافة إلى استوديوهات للشاشة الخضراء، حيث قدم فريق أكاديمية «سي إن إن» عروضاً تفاعلية حول ورش العمل للدفعة الحالية من برنامج أبوظبي التدريبي.

