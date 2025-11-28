السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية

طحنون بن زايد: تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية
29 نوفمبر 2025 00:03

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني أن تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية تدعم رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز.
وأضاف سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بتوجيهات وحضور صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، جاءت جلسة الذكاء الاصطناعي لتجسّد رؤية قيادتنا في ترسيخ الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للنقلة النوعية المقبلة، ومحركاً شاملًا يمتد أثره إلى جميع القطاعات دون استثناء، تعزيزاً لتنافسية الإمارات واستعدادها لمستقبل أكثر تقدماً وابتكاراً».
وأوضح سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن «تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية تدعم رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وصناعة مزيد من النجاحات التي نمضي بها نحو قمم جديدة… نجاحات نهديها لوطننا الذي أقسمنا في كل يوم أن نبني من أجله ونعمل لخدمته ونخلص له».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
