الطيران المدني: جميع الناقلات الوطنية باشرت فحوصات طائرات إيرباص A320

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغّلة لطائرات إيرباص A320 باشرت حالياً تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة.

جاء هذا الإعلان من قِبل الهيئة، في إطار متابعة إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» والمتعلق بأسطول طائرات إيرباص A320 حول العالم.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة المعنية لضمان الالتزام الكامل بجميع متطلبات السلامة والصلاحية للطيران، بما يضمن استمرار التشغيل الآمن للأسطول وعدم تأثر حركة الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة التزام جميع الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة، فيما تواصل منظومة الرقابة التنظيمية في دولة الإمارات ضمان التطبيق الفوري والفعال لجميع توجيهات السلامة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني.