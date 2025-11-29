المركز الوطني لبحوث الطيور.. فقس أول فرخ من الحبارى الآسيوية بالتقنيات الاصطناعية

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن فقس أول فرخ حبارى لموسم 2025- 2026 في المركز الوطني لبحوث الطيور بمنطقة سويحان، وذلك خلال مشاركة الصندوق في النسخة الأولى لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025.

وفي هذا الصدد، فقس الفرخ في 20 نوفمبر الحالي، وكان وزنه 43 جراماً فقط، ويحمل الرقم التعريفي «M26N00001» حيث يتم إعطاء كل فرخ رقماً خاصاً لتحديد هوية الطائر وأصله ونسبه وعمره ونتائج التحاليل وبقية البيانات الحيوية المتعلقة به، وتستخدم هذه البيانات في تقليل التزاوج بين الأقارب، وتجنب التهجين بين المجموعات المختلفة وراثياً، وبذلك تتم المحافظة على نقاء الأصول الوراثية وضمان الحيوية القصوى للنسل لتعزيز قدرته على البقاء والتكاثر والهجرة والمشاركة الفعالة في المحافظة على المجموعات البرية.

كما اعتبر محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أن هذا العام مميز جداً لمنطقة العين بتنظيم النسخة الأولى لمعرض العين للصيد والفروسية، ومميز أيضاً للصندوق باللقاءات التي تتم في أروقة هذا المعرض مع زوار العين وجماهيرها المعروفين بشغفهم بالطبيعة وتمسكهم بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، نحو حماية البيئة وصون الحياة الفطرية، وبناء الشراكات لتعزيز الجهود الوطنية والعالمية من أجل استعادة مجموعات الحبارى واستدامتها في البرية.

ونوه المدير العام بالإنابة إلى أن إنتاج هذا الفرخ في هذا الوقت المبكر من موسم 2025/2026، يبشر برقم قياسي جديد للمركز الوطني لبحوث الطيور مقارنة بالموسم الماضي، والذي شهد إنتاج 100 ألف طير حبارى.

يذكر أن حديقة العين للحيوانات شهدت إنتاج أول فرخ حبارى خارج الموائل الطبيعية في عام 1982 بعد تأسيس برنامج أبوظبي للمحافظة على الحبارى في عام 1977، والذي أصبح فيما بعد بمسمى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.