علوم الدار

سحب منخفضة قد يصحبها سقوط أمطار غدا

أبوظبي
29 نوفمبر 2025 17:04

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 59 :19 والجزرالأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:12، والجزر الأول عند الساعة 11:54 والجزرالثاني عند الساعة 23:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       28 19 80 35
دبي                           29 21 80 30
الشارقة                       29 17 75 30

عجمان                       28 21 75 40

أم القيوين                    29 16 70 35

رأس الخيمة                 29 16 65 30
الفجيرة                        28 20 65 35
العـين                          28 15 65 15
ليوا                             30 15 85 25

الرويس                        27 18 80 35

السلع                            27 17 80 25
دلـمـا                            25 22 70 45
طنب الكبرى / الصغرى    28 23 65 35
أبو موسى                      28 23 65 35.

المصدر: وام
