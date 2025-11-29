الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الاتحاد للطيران: عودة عمليات تشغيل طائرات A320 إلى الوضع الطبيعي

الاتحاد للطيران: عودة عمليات تشغيل طائرات A320 إلى الوضع الطبيعي
29 نوفمبر 2025 18:06

عادت رحلات الاتحاد للطيران إلى جدولها التشغيلي المعتاد بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من شركة إيرباص على أسطول طائرات A320.

وأكدت الناقلة، في بيان اليوم السبت، أنه وبفضل الجهود الاستثنائية لفرقها التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة وبأقل قدر من التأثير على العمليات، رغم انشغال الحركة في مطار زايد الدولي خلال فترة السفر المزدحمة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ونوهت الشركة في البيان، إلى جهود فرق العمل في جميع محطات الشبكة ومهنيتهم العالية.

وأكدت أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتها.

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
إيرباص
إيرباص A320
