دراسة للتركيب الجينومي لأشجار الغاف تسفر عن نتائج قيّمة

أبوظبي (الاتحاد)



استكملت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، توثيق الدراسة الجينية الأولى من نوعها عن التركيب الجينومي لسلالات أشجار الغاف في الدولة، أسفرت عن نتائج علمية قيّمة تسهم في صون هذه الشجرة الوطنية، وتؤدي دوراً مهماً في تأهيل النظم البيئية المحلية لتصبح أكثر مرونة على التكيّف مع التغيرات المناخية.

وكشفت الدراسة عن وجود أربع مجموعات جينية محددة، ومن خلال التحليل المخبري للعينات المصنفة حسب مناطق الجمع، تبيّن أن إحدى هذه المجموعات، التي رُصدت في سفوح جبال الحجر ومحمية منتزه جبل حفيت الوطني في إمارة أبوظبي، تتميز بخصائص وراثية فريدة، مما يرجّح أنها تمثّل سلالة أساسية مستقلة وقديمة مقارنة مع باقي العينات.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «تُجسّد شجرة الغاف رمزاً متجذّراً في تراثنا الطبيعي، ودليلاً حياً على التكيّف في البيئة الصحراوية. ومن خلال هذا التعاون العلمي مع المركز الدولي للزراعة الملحية، نجحنا في الوصول إلى بيانات جينومية نوعية تسهم في رسم ملامح مستقبل صون هذا النوع الحيوي. الذي يُعد ركيزة في تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وبفضل هذه المعرفة، يُمكننا صون المجموعات المتميزة وراثياً بشكل فعّال، وتوجيه جهود إعادة التأهيل استناداً إلى نهج علمي واضح».

من جهتها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): «يعكس هذا الإنجاز البحثي البارز التزام إكبا العميق بتسخير أحدث العلوم لدعم حماية التنوع البيولوجي المحلي وإدارته المستدامة ».



أدوات رقمية

وفي إطار هذا المشروع، طوّرت أدوات رقمية مدمجة بخريطة جينومية تفاعلية توضح علاقة التغيرات الوراثية بين مجموعات الغاف الموثقة بالدراسة، وتساعد هذه الأدوات الرقمية خبراء الهيئة والمعنيين على تطبيق برامج الحماية، وتمكّن صناع القرار من تطوير استراتيجيات لحفظها واستدامتها تستند إلى أسس علمية وبيانات وراثية دقيقة.