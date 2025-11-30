أبوظبي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي والقيادة الصحية

أبوظبي (وام)



تستضيف العاصمة أبوظبي، أعمال المؤتمر الدولي الإماراتي حول الذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في الرعاية الصحية «EICAL»، المقرر عقده في 28 و29 مارس المقبل في مركز «أدنيك» للمعارض، بتنظيم من أكاديمية «NCL» الدولية، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة.

ويستهدف المؤتمر قادة الرعاية الصحية والتنفيذيين الدوليين، والممارسين الطبيين، وخبراء المعلوماتية الصحية والذكاء الاصطناعي، وصناع السياسات، والأكاديميين، ورواد الأعمال والشركات في قطاع الرعاية الصحية، لتبادل الخبرات وعرض التطورات، والإسهام في صياغة مستقبل التحول الرقمي والسريري في المنطقة.