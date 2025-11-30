الإمارات تداوي القلوب بطرق مبتكرة وتقنيات ذكية

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أكد المؤتمر الثامن للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، أن دول الخليج ضمن أفضل دول العالم إدخالاً واستخداماً لأحدث تقنيات القسطرة التداخلية لعلاج التكلّسات الشديدة في الشرايين التاجية، التي تُعد من أكثر التحديات تعقيداً لما قد تُسبّبه من زيادة مضاعفات الإجراء، وصعوبة توسّع الدعامات، وتأثيرها على النتائج العلاجية طويلة المدى.

وأعلن المؤتمر، توصله لـ 9 إرشادات تتعلق بطرق علاج أمراض القلب التداخلية على المستوى الإقليمي، في إطار توحيد الجهود الإقليمية، وترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتطوير بروتوكولات علاجية مُصمّمة خصيصاً لتلائم احتياجات الواقع الطبي في دول الخليج.

وقدّمت دولة الإمارات، خلال أيام المؤتمر الثلاثة، التي اختتمت أمس (السبت)، تجربتها الرائدة خليجياً وعربياً وإقليمياً في مكافحة مسببات أمراض القلب، وأيضاً في توفير طرق التشخيص والعلاج وتوفير الرعاية في حالة الإصابة.

ومن أبرز الابتكارات التي أدخلتها الإمارات بمجال قسطرة القلب، علاج الشرايين عن طريق تقنية البالون الدوائي من دون تركيب دعامات، وهي تعيد صحة الشرايين 20 عاماً إلى الوراء، ليظهر الشريان كأنه في حالته الطبيعية، بحسب الدكتور عبدالله شهاب، نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، نائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب.

وكشف الدكتور شهاب عن ابتكارات إماراتية جعلتها سباقةً إقليمياً في علاج أمراض القلب، من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي مع الأشعة المقطعية، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن إجراء القسطرة التشخيصية، مؤكداً أن الذكاء التقني والابتكار الطبي يعزّزان مستويات الدقة، ويرفعان كفاءة العمليات، ويرسمان ملامح الجيل القادم من رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية في الإمارات.

وأعلن الدكتور شهاب أن الإمارات كانت بين أوائل الدول تسجيلاً واستخداماً لدواء هو عبارة عن حقنة تأخذ كل 6 أشهر لخفض مستوى الكولسترول للحد الأدنى، لتكون الإمارات بين أوائل دول العالم توفيراً لمواطنيها هذا النوع من الدواء.

وقال إن هذه الحقنة تقلل أيضاً الكولسترول الجيني بنسبة تصل إلى 20%، ويتم العمل على اختبارات سريرية جديدة منذ عامين لتطوير هذه الحقنة لتخفض الكولسترول الجيني بنسبة 90%.

وعرض المؤتمر أكثر من 100 حالة معقّدة مقدمة من متحدثين عدة، بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، وتم عمل بث مباشر لـ 8 عمليات جراحية تُنقل من مراكز طبية مرموقة حول العالم.



33 جلسة علمية

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب (GIS)، بحضور 3500 من كبار أخصائي قسطرة القلب وعدد من اختصاصيي القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشاركة أكثر من 200 خبير ورؤساء جلسات من العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم.

وتضمّن المؤتمر أكثر من 33 جلسة علمية و195 محاضرة و20 ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، لخدمة التعليم الطبي التداخلي وتبادل الخبرات.