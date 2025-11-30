قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة يبحثون المستجدات والحلول

دبي (الاتحاد)



ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة، الذي خُصص لاستعراض التطورات، وتقييم الأداء، وتعزيز التنسيق في مواجهة الجرائم المستجدّة، خصوصاً جرائم الاحتيال التي تشهد أساليب متغيرة ومتطورة بشكل مستمر.

وقال اللواء حارب الشامسي: إن «مسؤوليتنا الأولى والأسمى في العمل الشرطي هي حماية مجتمعنا وصون حقوق أفراده دون استثناء، نحن في دولة تسعى دائماً إلى أن يكون الأمن والعدالة ركيزتين أساسيتين في كل ما نقوم به، وهذا يتطلب منا جهداً مستمراً، وتطويراً متواصلاً لقدراتنا وإمكاناتنا».

وأكد اللواء حارب الشامسي أن إرجاع الحقوق لأصحابها هو مبدأ راسخ في عمل الشرطة، قائلاً: «حقوق الناس أمانة في أعناقنا، وإعادتها لأصحابها واجب شرطي وأخلاقي وإنساني، نجاحنا الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي نغلقها فقط».