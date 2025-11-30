«زايد لأصحاب الهمم» تستعرض إبداعات أصحاب الهمم

العين (الاتحاد)



تشارك هيئة زايد لأصحاب الهمم، في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية 2025، عبر جناح متميز يعكس النقلة النوعية في برامج التأهيل المهني لمنتسبي المؤسسة.

وأكد منصور مصبح النعيمي، رئيس وحدة التأهيل المهني في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة المؤسسة في نسخة هذا العام تهدف بشكل رئيسي إلى إبراز القدرات الإنتاجية لأصحاب الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم الكامنة، تأكيداً على دورهم الفاعل كشريحة أساسية ومنتجة في المجتمع. وأوضح أن جناح المؤسسة يعرض أكثر من 16 منتجاً متنوعاً تم تصنيعها بالكامل بأيادي أصحاب الهمم، حيث جمعت المعروضات بين الحرف التراثية الأصيلة واللمسات العصرية، بالإضافة إلى خدمات الطباعة الحرارية المتطورة على الأكواب والفناجين.

وأشار النعيمي إلى أن التواجد في هذا المحفل الدولي، الذي يستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، يعد فرصة مثالية لإطلاع الجمهور على جهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في سوق العمل.

وأضاف: «لمسنا مشاعر الفخر والإعجاب لدى زوار الجناح، الذين أشادوا بالمستوى المتقدم والحرفية العالية التي وصل إليها منتسبو المؤسسة، مما يترجم نجاح استراتيجيات المؤسسة في تحويل أصحاب الهمم إلى طاقات منتجة تساهم بفاعلية في التنمية الوطنية».