الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد لأصحاب الهمم» تستعرض إبداعات أصحاب الهمم

«زايد لأصحاب الهمم» تستعرض إبداعات أصحاب الهمم
30 نوفمبر 2025 04:13

العين (الاتحاد)

تشارك هيئة زايد لأصحاب الهمم، في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية 2025، عبر جناح متميز يعكس النقلة النوعية في برامج التأهيل المهني لمنتسبي المؤسسة.
وأكد منصور مصبح النعيمي، رئيس وحدة التأهيل المهني في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة المؤسسة في نسخة هذا العام تهدف بشكل رئيسي إلى إبراز القدرات الإنتاجية لأصحاب الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم الكامنة، تأكيداً على دورهم الفاعل كشريحة أساسية ومنتجة في المجتمع. وأوضح أن جناح المؤسسة يعرض أكثر من 16 منتجاً متنوعاً تم تصنيعها بالكامل بأيادي أصحاب الهمم، حيث جمعت المعروضات بين الحرف التراثية الأصيلة واللمسات العصرية، بالإضافة إلى خدمات الطباعة الحرارية المتطورة على الأكواب والفناجين.
وأشار النعيمي إلى أن التواجد في هذا المحفل الدولي، الذي يستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، يعد فرصة مثالية لإطلاع الجمهور على جهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في سوق العمل.
وأضاف: «لمسنا مشاعر الفخر والإعجاب لدى زوار الجناح، الذين أشادوا بالمستوى المتقدم والحرفية العالية التي وصل إليها منتسبو المؤسسة، مما يترجم نجاح استراتيجيات المؤسسة في تحويل أصحاب الهمم إلى طاقات منتجة تساهم بفاعلية في التنمية الوطنية».

أخبار ذات صلة
عبدالله الحميدان: ارتقوا في ميادين الواجب والشرف
قائد عام شرطة أبوظبي يزور معرض العين الدولي للصيد والفروسية
هيئة زايد لأصحاب الهمم
وكالة أنباء الإمارات
المعرض الدولي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©