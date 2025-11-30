الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية مدينة العين تكرّس جهودها لحماية الإرث الثقافي

بلدية مدينة العين تكرّس جهودها لحماية الإرث الثقافي
30 نوفمبر 2025 04:13

العين (وام)

تواصل بلدية مدينة العين جهودها في حماية وصون الإرث الثقافي المرتبط بالصقارة والفروسية، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تُعنى بحيازات الصقور والخيول العربية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والموروث الإماراتي. 
وتقوم إدارة الصحة العامة في البلدية، ممثلة بقسم الرقابة والرفق بالحيوان، بدور محوري في الإشراف على حيازات تربية الصقور والطيور الجارحة، وبيعها، ومراكز إيوائها، إضافة إلى حيازات الخيول العربية، من خلال تطبيق الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة، وضمان الامتثال للاشتراطات البيطرية والفنية والصحية. 
وأشارت الدكتورة منى الشرع، رئيس قسم الرقابة والرفق بالحيوان ببلدية مدينة العين، إلى تنفيذ البلدية لبرنامج تفتيش يومي على منشآت بيع الصقور ومراكز الإيواء، يشمل التحقق من السجلات الصحية، وفحوص الطيور، ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة لتوفير بيئة آمنة للصقور والحيوانات، كما تخضع جميع الحيازات لفحوص مخبرية دورية تهدف إلى منع انتشار الأمراض المشتركة، وضمان صحة، وسلامة الطيور، والحيوانات. 
وقالت: «تعمل بلدية مدينة العين على متابعة التزام المنشآت المتخصصة بتربية الصقور بتطبيق مجموعة من الاشتراطات الفنية والمكانية، مثل تخصيص مساحة مناسبة لكل صقر، وتوفير تجهيزات معتمدة كأجهزة الحضانة والثلاجات ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى منع استخدام الأقفاص المغلقة لضمان بيئة مثالية للطير، كما وتشمل الاشتراطات توفير أماكن عزل للحالات المشتبه بإصابتها، وتطبيق برامج مكافحة للآفات، وإلزام العاملين بارتداء معدات السلامة، واستخدام وسائل النقل الآمن المتوافقة مع المعايير الصحية البيطرية».

مراكز إيواء

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: ملتزمون بالحفاظ على تراثنا الثقافي العريق
علي بن تميم لـ «الاتحاد»: «العين للكتاب».. منصّة دولية لترسيخ الهوية وتمكين المواهب

يذكر أن البلدية تشرف على مراكز إيواء الحيوانات السائبة في مختلف قطاعات مدينة العين، إلى جانب دورها في تنظيم حيازات الصقور والخيول، بهدف السيطرة على الحيوانات الضالة وضمان التعامل معها وفق أعلى معايير الرفق بالحيوان، عبر شبكة من مراكز الحجز والإيواء التي تُدار وفق أنظمة محدّثة وتخدم مختلف المناطق.

العين
بلدية العين
الطيور الجارحة
الصقور
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©