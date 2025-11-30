الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«روبوت» يتحدى زوار المعرض في منافسات شطرنج ذكية

الزوار خاضوا مباريات شيقة ضد الروبوت (وام)
30 نوفمبر 2025 04:13

العين (وام) 

احتضن جناح نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ضمن فعاليات معرض العين الدولي للصيد والفروسية، منافسات في لعبة الشطرنج بين «روبوت ذكي» وعدد من الزوار، بينهم لاعبة المنتخب الوطني وافية درويش المعمري.  وخاض الزوار مباريات شيقة ضد الروبوت، بعد اختيار مستوى الصعوبة المناسب لكل فئة، في أجواء تفاعلية لاقت إعجاب الحضور. 
 وأعربت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن سعادتها بهذه المبادرة، مؤكدة أن إدراج الروبوت ضمن أنشطة الجناح لاقى تفاعلاً ملحوظاً من قبل الزوار، الذين أبدوا حماساً كبيراً لخوض تجربة التنافس مع التقنيات الحديثة، مما يعكس شغف الجمهور بهذه اللعبة الذهنية.   وأضافت: «يُتاح لكل مشارك خوض مباراة مع الروبوت وفق مستوى تنافسي محدد، مما أضفى طابعاً مشوقاً نظراً لقدرات الروبوت العالية، ووفر منصة تنافسية جديدة داخل أجواء المعرض». 
 وأكد هشام الطاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للنادي، أهمية جذب مختلف الفئات العمرية لممارسة رياضة الشطرنج، مشيراً إلى حرص النادي على تقديم مبادرات نوعية تزيد من أعداد الممارسين، وتوفر بيئة جاذبة في جميع المناسبات، تماشياً مع استراتيجيته التطويرية.

