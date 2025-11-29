عبدالله آل حامد: في يوم الشهيد نستحضر ذكرى أبطال رسموا بتضحياتهم طريق الإمارات إلى مستقبل أكثر أمناً وإشراقاً

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن في ذاكرة الوطن أياماً تعلو فيها الهامات لتلامس عنان السماء، وتنبض فيها الأرض بحكايات رجال مروا عليها فألبسوها حلة من نور شجاعتهم وتضحياتهم، وفي مقدمة تلك الأيام يأتي يوم الشهيد الذي نحيي فيه ذكرى أبطال كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم فصول البسالة والمجد والشرف.

وقال معاليه بمناسبة يوم الشهيد «في هذا اليوم، تزين العطاءات الخالدة لشهدائنا البواسل صفحات تاريخنا المجيد بأوسمة من العز والفخار، لنتذكر أبطالاً رسموا بتضحياتهم طريق الإمارات إلى مستقبل أكثر أمناً وإشراقاً. ففي تفاني شهدائنا، تتجسد القيم التي نشأ عليها أبناء الوطن، الإخلاص، والولاء، واليقين بأن رفعة الإمارات تستحق بذل الغالي والنفيس من أجل أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه».

وأضاف معاليه «ستبقى دولتنا، بما صنعه شهداؤنا البواسل من مجد، موطناً يصون الإنسان وكرامته، وستظل تضحياتهم نبضاً يذكر الأجيال الجديدة بأن قوة الإمارات قامت على قلوب آمنت بالفداء إخلاصاً للوطن وعزته».

وثمن معاليه الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأسر الشهداء، منوهاً بأن جهود سموه في هذا الإطار ظلت نبراساً يعكس الوفاء العميق والتقدير الصادق لمن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، مشيراً إلى أن حرص سموه على سعادة أسر الشهداء وكرامتهم يؤكد أن الإمارات وطن يقدر التضحيات ويزرع في قلوب أبنائه معاني الفخر والانتماء الصادق.

وأكد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام أن إحياء هذا اليوم هو مناسبة لنعبر فيها عن امتناننا لرجال قدموا أغلى ما يملكون لتبقى راية الإمارات عالية، ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة الخير والبناء التي ضحى من أجلها الشهداء، فهو يوم يستنهض في كل إماراتي شعور الانتماء والمسؤولية، ويدعونا لأن نصون قيم التضحية التي أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية هذا الوطن المبارك.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أننا في هذا اليوم نجدد العهد على التمسك بمكتسبات الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، مشدداً على أن الإمارات وبجهود وتضحيات أبنائها ستظل عاصمة للمستقبل وواحة للتعايش والسلام والاستقرار.