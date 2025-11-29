الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: يوم الشهيد مناسبة لتكريم تضحيات الشهداء وتجديد العهد بالوفاء للوطن

حمدان بن زايد: يوم الشهيد مناسبة لتكريم تضحيات الشهداء وتجديد العهد بالوفاء للوطن
30 نوفمبر 2025 01:04

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة، تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لأبناء الإمارات الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة في حب الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.
وأضاف سموه أن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يشكل ذكرى خالدة لتضحيات الشهداء الأبرار، التي ستظل شعلة منيرة في تاريخ الإمارات، يستلهم منها أبناء الوطن قيم الشجاعة والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وأداء الواجب، مشيراً سموه إلى أن القيادة الرشيدة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أسر الشهداء كل اهتمام وتقدير، وفاءً لتضحيات أبنائهم العظيمة، مؤكداً أن تكريمهم يمثل ترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات.. وفي هذه المناسبة، نجدد العهد على مواصلة طريق الوفاء والانتماء للوطن، والعمل بكل إخلاص للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء على ما أسسه الآباء المؤسسون وشهداؤنا الأبرار من قيم سامية.
رحم الله شهداء الوطن، وأسكنهم فسيح جناته، وجزاهم عنا خير الجزاء، وجعل سيرتهم العطرة نبراساً لأبنائنا في مسيرة العطاء والبناء، تحت راية قيادتنا الحكيمة التي تمضي بالإمارات نحو مستقبل مشرق وآمن.

أخبار ذات صلة
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن
المصدر: وام
حمدان بن زايد
يوم الشهيد
آخر الأخبار
صورة موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 10:00
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
علوم الدار
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
اليوم 12:35
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
علوم الدار
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
اليوم 12:14
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
الرياضة
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
اليوم 11:51
خولة السويدي
علوم الدار
خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©