حمدان بن زايد: يوم الشهيد مناسبة لتكريم تضحيات الشهداء وتجديد العهد بالوفاء للوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة، تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لأبناء الإمارات الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة في حب الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

وأضاف سموه أن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يشكل ذكرى خالدة لتضحيات الشهداء الأبرار، التي ستظل شعلة منيرة في تاريخ الإمارات، يستلهم منها أبناء الوطن قيم الشجاعة والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وأداء الواجب، مشيراً سموه إلى أن القيادة الرشيدة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أسر الشهداء كل اهتمام وتقدير، وفاءً لتضحيات أبنائهم العظيمة، مؤكداً أن تكريمهم يمثل ترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات.. وفي هذه المناسبة، نجدد العهد على مواصلة طريق الوفاء والانتماء للوطن، والعمل بكل إخلاص للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء على ما أسسه الآباء المؤسسون وشهداؤنا الأبرار من قيم سامية.

رحم الله شهداء الوطن، وأسكنهم فسيح جناته، وجزاهم عنا خير الجزاء، وجعل سيرتهم العطرة نبراساً لأبنائنا في مسيرة العطاء والبناء، تحت راية قيادتنا الحكيمة التي تمضي بالإمارات نحو مستقبل مشرق وآمن.