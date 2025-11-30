الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نورة الغيثي: أسمى معاني الوفاء والتضحية

نورة الغيثي: أسمى معاني الوفاء والتضحية
30 نوفمبر 2025 04:09

أبوظبي (الاتحاد) 

قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في يوم الشهيد، نُحيي بفخر واعتزاز ذكرى أبناء الوطن الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وصوناً لاستقراره وأمنه، إنه يوم نستحضر فيه بفخر تضحيات شهدائنا الذين اصطفّوا في ميادين العز والشرف، مُجسّدين أسمى معاني الوفاء والتضحية، مخلّدين أسماءهم في صفحات التاريخ التي تلهمنا جميعاً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة وطنٍ يستحق منا الكثير». 
وأضافت الغيثي: «إن ما قدّمه شهداؤنا الأبرار سيظل مصدر قوة نستمد منه العزم للمضي قُدماً في مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية».

