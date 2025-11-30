محمد العلي: تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)



أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر، يمثل محطة وطنية مهمة تتجاوز مفهوم التكريم إلى كونه فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة، كما أنه استثمار في تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية. وأوضح الدكتور العلي أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني التقدير لتضحيات أبطال الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن رفعة وسيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهم هو تعبير عن الوفاء والعرفان، وتجسيد للعلاقة المتينة التي تجمع القيادة والشعب والوطن.