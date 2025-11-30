الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد العلي: تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية

محمد العلي: تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية
30 نوفمبر 2025 04:09

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر، يمثل محطة وطنية مهمة تتجاوز مفهوم التكريم إلى كونه فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة، كما أنه استثمار في تعزيز الهوية والذاكرة الوطنية. وأوضح الدكتور العلي أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني التقدير لتضحيات أبطال الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن رفعة وسيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهم هو تعبير عن الوفاء والعرفان، وتجسيد للعلاقة المتينة التي تجمع القيادة والشعب والوطن.

