خالد بالعمى: شهداؤنا نبراس التضحية والإخلاص

أبوظبي (الاتحاد)



أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم الشهيد يمثّل مناسبة وطنية خالدة تُجسّد فيها دولة الإمارات، قيادةً وشعباً أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات أبنائها الأبطال، الذين سطّروا بدمائهم الطاهرة أروع صور الوفاء والانتماء في ميادين العزّة والكرامة، ذوداً عن الوطن، وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته، لتظل دولتنا شامخة في عليائها.

وقال : «شهداؤنا هم نبراس التضحية والإخلاص، نعتز ببطولاتهم وإيثارهم الوطن على أنفسهم، وستظل مآثرهم خالدة في وجداننا، رمزاً للوفاء والانتماء، محفورة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن والأجيال القادمة».