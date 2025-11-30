جمال الكعبي: الاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار

أبوظبي (الاتحاد)



قال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام، إن «يوم الشهيد أجمل ذكرى تمرّ علينا نستذكر من خلالها أسمى معاني العزّة، والشرف، والإباء، لحظة تمتزج فيها مشاعر الفخر، بالاعتزاز لما قدّمه شهداؤنا الأبرار بدمائهم الطاهرة الزكيّة من ملامح سطّرت دورهم، وبطولاتهم في الدفاع عن حمى، وأمن دولة الإمارات واستقرارها، والذود عن قيم الحقّ، والقيام بواجبهم العسكري، والإنساني بأعلى درجات الإيمان والمسؤولية، فقد أثبت أبناء الإمارات، رجالاً ونساءً بأن عزيمتهم لا تلين، وأن خدمة الوطن شرفٌ عظيم، وبذل الروح في سبيله أسمى آيات العطاء، والكرم».