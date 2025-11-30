الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمال الكعبي: الاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار

جمال الكعبي: الاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار
30 نوفمبر 2025 04:09

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام، إن «يوم الشهيد أجمل ذكرى تمرّ علينا نستذكر من خلالها أسمى معاني العزّة، والشرف، والإباء، لحظة تمتزج فيها مشاعر الفخر، بالاعتزاز لما قدّمه شهداؤنا الأبرار بدمائهم الطاهرة الزكيّة من ملامح سطّرت دورهم، وبطولاتهم في الدفاع عن حمى، وأمن دولة الإمارات واستقرارها، والذود عن قيم الحقّ، والقيام بواجبهم العسكري، والإنساني بأعلى درجات الإيمان والمسؤولية، فقد أثبت أبناء الإمارات، رجالاً ونساءً بأن عزيمتهم لا تلين، وأن خدمة الوطن شرفٌ عظيم، وبذل الروح في سبيله أسمى آيات العطاء، والكرم».

