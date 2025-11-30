منصور المنصوري: مصدر إلهام لنا ولأجيال المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم الشهيد، نكرّم تضحيات أبطال الوطن الخالدة، ونستحضر شجاعتهم التي تسهم في توجيه مسيرتنا وتعزيز وحدتنا، وإرثهم الذي يُلهم جهودنا، كي تستمر مسيرة الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا، وبناء وطن يتمتع فيه كل فرد بالعافية، وبفرص الحياة الكريمة والازدهار».

وأضاف معاليه: «كما نجدّد اليوم عزمنا على خدمة وطننا بروح الإخلاص والتفاني التي يجسّدها كل شهيد، فهم مصدر إلهام لنا ولأجيال المستقبل كي تتواصل مسيرة الولاء والعطاء، نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وصون رفعة وطننا في كافة الميادين».