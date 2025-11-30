الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ميثاء الشامسي: نقف إجلالاً وتقديراً للشهداء

ميثاء الشامسي: نقف إجلالاً وتقديراً للشهداء
30 نوفمبر 2025 04:10

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بمناسبة يوم الشهيد أن هذا اليوم من كل عام يأتي لتذكير الجميع بشهداء الوطن وتكريم تضحياتهم. وقالت معاليها: «نقف إجلالاً وتقديراً لشجاعتهم وتضحياتهم، فهم من رفعوا اسم الوطن عالياً، وتبقى أسماؤهم وإنجازاتهم خالدة في صفحات تاريخ الإمارات، لتؤكد قوة وبسالة أبناء الإمارات وأصالتهم وحبهم لوطنهم».
وأضافت: «لقد تركوا منهجاً يسير عليه أبناء الوطن في الإخلاص والتفاني والولاء للقيادة والوطن، فهنيئاً لأبناء الشهداء وأمهاتهم وآبائهم تضحياتهم وبسالتهم التي هي مبعث فخرٍ لوطنهم ولشعبهم».

