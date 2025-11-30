ميثاء الشامسي: نقف إجلالاً وتقديراً للشهداء

أبوظبي (وام)



أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بمناسبة يوم الشهيد أن هذا اليوم من كل عام يأتي لتذكير الجميع بشهداء الوطن وتكريم تضحياتهم. وقالت معاليها: «نقف إجلالاً وتقديراً لشجاعتهم وتضحياتهم، فهم من رفعوا اسم الوطن عالياً، وتبقى أسماؤهم وإنجازاتهم خالدة في صفحات تاريخ الإمارات، لتؤكد قوة وبسالة أبناء الإمارات وأصالتهم وحبهم لوطنهم».

وأضافت: «لقد تركوا منهجاً يسير عليه أبناء الوطن في الإخلاص والتفاني والولاء للقيادة والوطن، فهنيئاً لأبناء الشهداء وأمهاتهم وآبائهم تضحياتهم وبسالتهم التي هي مبعث فخرٍ لوطنهم ولشعبهم».